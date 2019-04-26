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      Президентство Зеленского: худший и лучший сценарий

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      Утопия по сценарию "Слуги народа" или хаос государственной власти? Пока ЦИК готовится объявить официальные результаты, эксперты уже прогнозируют, каким будет президентство Владимира Зеленского. Попытались представить два сценария развития событий и журналисты 24 канала.

      Владимир Зеленский обвинял своего оппонента Петра Порошенко во время дебатов на НСК "Олимпийском", в том, что действующий президент забрал самое главное у украинцев – время в пять лет. Однако о перспективах своей политики на этот срок, так и не рассказал.

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      Лучший сценарий

      Такое развитие событий не совсем похоже на его сериал-утопию "Слуга народа". И сбудется он, если Зеленский-шоумен наконец покажет себя менеджером, на что так надеются его сторонники.

      Если он включит режим продюсера, то мы узнаем о нем с другой стороны,
      – утверждает политолог Петр Охотин.

      Тогда будет возможно обновление антикоррупционных органов, которыми вероятно будут руководить эксперты-антикоррупционеры из его команды. Зеленский может попытаться наконец исключить судебную власть. И быстро выполнить обещанное – начать сажать коррупционеров.

      Эксперты утверждают, чтобы завершить войну, он может пойти на переговоры с Путиным. Однако это произойдет так же, как собирался дебатировать на своих условиях. Сам он хочет привлечь к переговорам подписантов Будапештского меморандума. Такие планы одобряют и на Западе.

      Украина и Россия должны вести прямые переговоры. Поэтому, я считаю, что его желание поговорить с Путиным – это хорошая, а не плохая вещь,
      – рассказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

      В чем Зеленский точно будет иметь успехи – это информационная война. Новоизбранный президент может найти общий язык с теми, кто остался на оккупированных территориях. Так же, как под президентскую кампанию его команда привлекла через социальные сети рекордную аудиторию.

      "Мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе", – заявил победитель президентской гонки Владимир Зеленский.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      В экономике Зеленскому не избежать вопроса выплаты долгов. В его штабе утверждают, что сотрудничество с МВФ продолжат в любом случае.

      У нас государственный бюджет очень зависим от внешней финансовой поддержки и рынков капитала, которые тоже смотрят на прогресс нашего сотрудничества с МВФ,
      – пояснил советник Владимира Зеленского Александр Данилюк.

      Эксперты предсказывают обильные, но не очень масштабные реформы в начале каденции. Чтобы быстро удовлетворить запрос на перемены, который и обеспечил ему рекордные для президентских выборов в Украине 73%. Однако теперь ему уж точно придется определяться с направлением движения.

      Худший сценарий

      Эксперты утверждают, что пессимистический сценарий ближе к реальности, но это еще не апокалипсис. Потери безвизового режима и поворота на Россию в нем не будет. Ведь общественный запрос, на котором Зеленский выиграл выборы, этого не допустит.

      В этом сценарии Зеленский продолжит идти по тропинке протоптанной предшественником. Главные решения за него будут принимать люди из его администрации. Часть должностей в которой могут занять члены группы олигарха Игоря Коломойского, который пообещал вернуться в мае 2019 года.

      Ігор Коломойський
      Игорь Коломойский

      Радикальных реформ и преодоления эпохи бедности, которые кандидат обещал на билбордах, в этом сценарии не будет. Для воплощения любых мечтаний из предвыборной программы Зеленскому необходимо будет лояльное большинство в парламенте. Поэтому в его окружении подумывают перезагрузить Раду с помощью досрочных выборов.

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      Социологические опросы предсказывают партии "Слуга народа" наибольшую среди всех политсил поддержку – 26%. Помешать этому может разве что ЦИК. Там по мнению "Зе-команды" намеренно затягивают с объявлением результатов.

      Они хотят, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады,
      – рассказал победитель президентской гонки Владимир Зеленский.

      Эксперты считают, что объявление импичмента Зеленскому через год, о котором мечтает Петр Порошенко, не будет. Сейчас все они в своих прогнозах очень осторожны, потому что ждут заявления Зеленского и первых кадровых назначений.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Слуга народа
      Источник: 24 канал
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