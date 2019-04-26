Президентство Зеленського: найгірший та найкращий сценарій

Утопія за сценарієм "Слуги народу" чи хаос державної влади? Поки ЦВК готується оголосити офіційні результати, експерти уже прогнозують яким буде президентство Володимира Зеленського. Спробували уявити два сценарії розвитку подій і журналісти 24 каналу.

Володимир Зеленський закидав своєму опоненту Петру Порошенку під час дебатів на НСК "Олімпійському", що чинний президент забрав найголовніше в українців – час у п’ять років. Проте про перспективи своєї політики на цей термін, так й не пояснив.

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Найкращий сценарій

Такий розвиток подій не зовсім схожий на його серіал-утопію "Слуга народу". Та й справдиться він, якщо Зеленський-шоумен нарешті покаже себе менеджером, на що так сподіваються його прихильники.

Якщо він увімкне режим продюсера, то ми дізнаємося про нього з іншої сторони,

– стверджує політолог Петро Охотін.

Тоді буде можливе оновлення антикорупційних органів, якими ймовірно керуватимуть експерти-антикорупціонери з його команди. Зеленський може спробувати нарешті унезалежнити судову владу. І швидко виконати обіцяне – почати саджати корупціонерів.

Експерти стверджують, щоб завершити війну, він може піти на переговори з Путіним. Проте це відбудеться так само, як збирався дебатувати – на своїх умовах. Сам він хоче залучити до перемовин підписантів Будапештського меморандуму. Такі плани схвалюють і на Заході.

Україна і Росія повинні вести прямі переговори. Тому, я вважаю, що його бажання поговорити з Путіним – це хороша, а не погана річ,

– розповів спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

У чому Зеленський точно матиме успіхи – це інформаційна війна. Новообраний президент може знайти спільну мову з тими, хто лишився на окупованих територіях. Так само, як під президентську кампанію його команда залучила через соціальні мережі рекордну аудиторію.

"Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі", – заявив переможець президентських перегонів Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський

В економіці Зеленському не уникнути питання виплати боргів. В його штабі переконують, що співпрацю з МВФ продовжать у будь-якому випадку.

У нас державний бюджет дуже залежний від зовнішньої фінансової підтримки та ринків капіталу, які теж дивляться на прогрес нашої співпраці з МВФ,

– пояснив радник Володимира Зеленського Олександр Данилюк.

Експерти пророкують стрімкі, але не дуже масштабні реформи на початку каденції. Аби швидко задовольнити запит на зміни, який і забезпечив йому рекордні для президентських виборів в Україні 73%. Проте тепер йому вже точно доведеться визначатися з напрямком руху.

Найгірший сценарій

Експерти стверджують, що песимістичний сценарій ближчий до реальності, але це ще не апокаліпсис. Втрати безвізового режиму та повороту на Росію у ньому не буде. Адже суспільний запит, на якому Зеленський виграв вибори, цього не допустить.

В цьому сценарії Зеленський продовжить іти стежкою протоптаною попередником. Головні рішення за нього будуть ухвалювати люди з його адміністрації. Частину посад в якій можуть зайняти члени групи олігарха Ігоря Коломойського, який пообіцяв повернутися у травні 2019 року.



Ігор Коломойський

Радикальних реформ і подолання епохи бідності, яке кандидат обіцяв на білбордах, в цьому сценарії не буде. Для втілення будь-яких мрій з передвиборчої програми Зеленському потрібна буде лояльна більшість в парламенті. Тож в його оточенні подумують перезавантажити Раду за допомогою дострокових виборів.

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Соціологічні опитування прогнозують партії "Слуга народу" найбільшу серед усіх політсил підтримку – 26%. Завадити цьому може хіба що ЦВК. Там на думку "Зе-команди" навмисно затягують з оголошенням результатів.

Вони хочуть, щоб інавгурація була після 27 травня, щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради,

– розповів переможець президентських перегонів Володимир Зеленський.

Експерти вважають, що оголошення імпічменту Зеленському за рік, про який мріє Петро Порошенко, не буде. Наразі усі вони у своїх прогнозах дуже обережні, бо чекають на заяви Зеленського та перші кадрові призначення.