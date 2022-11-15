Фернандес приостановил свое участие в саммите G20 по рекомендации президентской медицинской службы. Сообщается, что у него произошел приступ гипотонии и головокружения.

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У президента Аргентины произошел приступ гипотонии

В результате было решено провести тщательные диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений. Пока нет официальной точной информации о том, где Альберто Фернандес и с тех пор как начал чувствовать себя плохо.

Кроме того, не известно, что будет с остальной его официальной повесткой дня на саммите на Бали. Во вторник, 15 ноября, он должен был принять участие в форуме по инфраструктуре, организованном Джозефом Байденом.

Также у Фернандеса была двусторонняя встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Премьер Камбоджи тоже заболел

Премьер-министр Камбоджи Гун Сен отменил встречи, которые он должен был провести на саммите G20 на Бали. Соответствующее решение он принял после получения положительного результата на COVID-19.

Об этом премьер-министр Камбоджи сообщил в социальных сетях. Гун Сен, действующий глава Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), получил положительный результат перед проведением встреч на саммите G20.

На Бали у него были запланированы встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Китая Си Цзиньпином. Гун Сен заявил, что возвращается домой из Индонезии.

Обратите внимание. На саммите G20 выступил президент Владимир Зеленский. Глава государства предложил формулу мира.

На саммите G20 госпитализировали Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров попал в больницу на Бали после прибытия на саммит G20. Данные о госпитализации Лаврова 14 ноября сообщили ряду иностранных СМИ.

У Лаврова обнаружили проблемы с сердцем, и он посетил больницу в Санглах, где его обследовали. В Кремле традиционно отрицали информацию о главе МИД.

Представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала видео с Лавровым, который сидит в шортах в номере и уверяет якобы ему неплохо.

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