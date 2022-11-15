Фернандес призупинив свою участь у саміті G20 за рекомендацією президентської медичної служби. Повідомляється, що в нього стався напад гіпотонії та запаморочення.

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В президента Аргентини стався напад гіпотонії

Унаслідок цього було вирішено провести ретельні діагностичні дослідження, щоб зберегти його здоров'я та уникнути ускладнень. Наразі немає офіційної точної інформації про те, де Альберто Фернандес і відколи почав почуватися погано.

Крім того, не відомо, що буде з рештою його офіційного порядку денного на саміті на Балі. У вівторок, 15 листопада, він мав взяти участь у форумі з питань інфраструктури, організованому Джозефом Байденом.

Також Фернандес мав двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Прем'єр Камбоджі теж занедужав

Прем'єр-міністр Камбоджі Гун Сен скасував зустрічі, які він мав провести на саміті G20 на Балі. Відповідне рішення він прийняв після того, як отримав позитивний результат на COVID-19.

Про це прем'єр Камбоджі повідомив у соціальних мережах. Гун Сен, який є чинним головою Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), отримав позитивний результат перед проведенням зустрічей на саміті G20.

На Балі в нього були заплановані зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Гун Сен заявив, що повертається додому з Індонезії.

Зверніть увагу. На саміті G20 виступив президент Володимир Зеленський. Глава держави запропонував формулу миру.

На саміті G20 шпиталізували Лаврова

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров потрапив у лікарню на Балі після того, як прибув на саміт G20. Дані про госпіталізацію Лаврова 14 листопада повідомили ряд іноземних ЗМІ.

У Лаврова виявили проблеми із серцем і він відвідав лікарню в Санглах, де його обстежили. У Кремлі традиційно заперечили інформацію про главу МЗС.

Представниця російського МЗС Марія Захарова опублікувала відео з Лавровим, який сидить в шортах у номері та запевняє нібито йому не зле.

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