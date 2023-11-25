За последние недели в Украину посетило немало иностранных представителей. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что визиты в Киев выгодны и для самих западных лидеров. В частности, они способствуют их политическому рейтингу.

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Какова цель приезда Ринсевичса и Берсе

Приезд президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Украину является продолжением выражения солидарности с Украиной. Визиты представителей стран Балтии в Киев являются системными.

"За этим следует синхронизация определенных шагов и стратегий поведения на международной арене. Потому что балтийские страны являются нашими последовательными партнерами и друзьями внутри западных институций", – отметил Олег Саакян.

Не менее важным и приятным стал визит лидера Швейцарии Алена Берсе в Украину. В частности, его приезд может свидетельствовать о мощных будущих решениях его страны.

Это очень важный и символический шаг. Судя по всему, Швейцария действительно выходит на финишную прямую принятие решения по реэкспорту в Украину реэкспорта определенных видов вооружения,

– заметил Саакян.

В частности этим вопросом в переговорах со Швейцарией активно решает Франция. Такой визит может являться демонстрацией того, что швейцарские элиты уже лучше понимают ситуацию.

"Возможно, определенные признаки этого мы увидим уже во внутриполитической коммуникации, скажем собственно брифование швейцарских политических элит по поводу разговора с президентом Зеленским", – подчеркнул политолог.

Олег Саакян о приезде иностранных лидеров в Украину: смотрите видео

Визиты в Украину престижны

В Киеве также побывали министры обороны наших стран-партнеров. Вероятно, что в ближайшие недели в Украину посетят новые лидеры западных государств, поскольку развитие коалиции противовоздушной обороны развивается. А возможности предоставления Украине тех или иных видов вооружения иностранные лидеры могут использовать в качестве усиления своего политического имиджа.

"Приехать в Киев – это всегда о решительности и силе. За границей вся Украина воспринимается как сплошная линия фронта. Так что, когда сюда едут западные лидеры, их общество не до конца понимает, что в Киеве все работает. Так что представляют, что политики чуть ли не в окопы поехали", – отметил Саакян.

Поэтому поездки лидеров в Украину в глазах их общества придают им мужество и политические баллы.

Западные лидеры в Киеве: что известно