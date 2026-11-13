Маскируют под листья: в Херсонской ГВА предупредили о дистанционном минировании с дронов

13 ноября российские войска усилили удары по Херсону и начали массово применять дистанционное минирование с помощью беспилотников. Оккупанты сбрасывают взрывчатку, маскируя ее под сухую осеннюю листву и ветки на улицах города.

Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в эфире 24 Канала, интенсивность обстрелов областного центра заметно возросла. За прошедшие сутки под ударами вражеской артиллерии и БПЛА оказались Херсон, Антоновка, Комышаны и Приднепровское, где были повреждены жилые дома, частные автомобили и медицинские учреждения.

Коварные ловушки и защита города

Помимо регулярных артиллерийских налетов, серьезную угрозу для гражданского населения представляет сброс взрывоопасных предметов с беспилотников. Российские военные целенаправленно используют сезонные факторы, чтобы замаскировать ловушки на улицах.

Особенно сейчас, в осенний период, когда опадает листва, россияне прибегают к дистанционному минированию и маскируют мины под листья и ветки. Если люди видят подозрительные предметы, нужно сообщать в специальные службы по номерам 101 и 102,

– призвал Шанько.

Чтобы защитить людей от осколков и ударов, в Херсоне уже установили почти 300 мобильных укрытий. Также коммунальные службы закрыли антидроновыми сетками более 70 километров самых опасных участков дорог и улиц города.

Ярослав Шанько рассказал о ситуации в Херсоне и подготовке к зиме

Эвакуация перед зимой

Несмотря на защитные меры, руководство города настойчиво призывает людей выезжать из "красных зон" на зимний период. В частности, в микрорайоне Корабел до сих пор остаются около 150 жителей, которые вынуждены зимовать без отопления, света и базовых коммуникаций. Для выезда гражданских лиц действуют специальные транзитные центры, а помощь оказывают волонтеры и правоохранители.

Ранее сообщалось, что после завершения гуманитарного перемирия российские войска усилили атаки на Правобережье Херсонской области и подтянули новое вооружение на оккупированные рубежи.