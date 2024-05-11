Политолог ответил, при каких условиях Орбан может унизить Путина

За последние два года премьер-министр Венгрии Виктор Орбана довольно часто наведывался в Россию, где встречался с Владимиром Путиным. В то же время политик налаживает сотрудничество с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Его можно назвать "олимпийским геополитическим шпагатом", ведь пробует усидеть на нескольких стульях одновременно. Впрочем, политолог Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что может заставить Орбана унизить главу Кремля.

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Все решат замороженные средства

Политолог отметил, что не может вспомнить ни одной страны, кроме Венгрии, которая:

находясь в ЕС вставляет всем "палки в колеса";

в НАТО заигрывает с США и Турцией;

направляет внутренний вектор на четкую автократию, держа под полным контролем СМИ;

как в демократической Европе, но получает сырьевые и другие бонусы из России и стремится стать полноценным партнером в ЕС для Китая.

Премьер Венгрии вряд ли будет рвать отношения с Россией. Ведь обещания Китая – стратегическая перспектива, а получить ресурсы и финансовую поддержку от Кремля – можно уже сегодня.

Поэтому я не думаю, что Орбан будет заинтересован в разрыве или уменьшении уровня взаимоотношений с путинской Россией,

– предположил Буряченко.

Впрочем, если сказать политику о возвращении Венгрии всех замороженных средств из ЕС, он бы всеми возможными эпитетами унизил Владимира Путина, к тому же в прямом эфире, и показал свою причастность к демократическим ценностям.

Что руководит политикой Орбана

Европейская комиссия в декабре 2023 года разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем верховенства права.

Политолог объяснил, что стратегия Виктора Орбана, как авторитарного лидера маленькой страны заключается в том, чтобы получать дополнительные субвенционные деньги от кого угодно. Найдет у России или Китая – супер. Помогут США – также неплохо.

Однако "игра" скоро закончится, поскольку Европа стоит на пороге серьезных внутренних трансформаций и изменений. Вероятно, после выборов в Европарламент отменят право на голосование некоторых стран как минимум на стратегические и вопросы безопасности в рамках ЕС.

То есть уже по ключевым вопросам Венгрия не сможет получать бонусы от ЕС в виде "откупных" и других внешних партнеров. Орбан уже сейчас думает, как самому в ответ трансформироваться,

– объяснил Алексей Буряченко.

Во-первых, переговоры с Китаем открыли доступ к прямым инвестициям. Во-вторых, переговоры с Владимиром Зеленским дали понять, чем Орбан полезен Украине и наоборот.

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