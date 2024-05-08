Об этом лидер Украины 8 мая сообщил в соцсети Х (бывший твитер). Зеленский рассказал, какие вопросы обсудил с венгерским главой правительства.

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О чем говорили Зеленский и Орбан

По словам Зеленского, разговор с Орбаном был "длительным и предметным".

В частности, украинский гарант пригласил венгерского премьера на Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце. Он отметил, что позиция Венгрии важна для нас с точки зрения приближения мира и нашей общей региональной безопасности.

Я подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в области торговли, энергетики и логистики,

– написал Зеленский.

Во время разговора Зеленский и Орбан также "скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего спектра двусторонних вопросов".

Кроме этого они также обсудили интеграцию Украины в ЕС.

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