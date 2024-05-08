Об этом лидер Украины 8 мая сообщил в соцсети Х (бывший твитер). Зеленский рассказал, какие вопросы обсудил с венгерским главой правительства.
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О чем говорили Зеленский и Орбан
По словам Зеленского, разговор с Орбаном был "длительным и предметным".
В частности, украинский гарант пригласил венгерского премьера на Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце. Он отметил, что позиция Венгрии важна для нас с точки зрения приближения мира и нашей общей региональной безопасности.
Я подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в области торговли, энергетики и логистики,
– написал Зеленский.
Во время разговора Зеленский и Орбан также "скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего спектра двусторонних вопросов".
Кроме этого они также обсудили интеграцию Украины в ЕС.
У Орбана прокомментировали реформы по правам нацменьшинств в Украине: коротко
- Украина делает шаги в проведении реформ по обеспечению прав национальных меньшинств, однако все требования венгерского правительства еще не выполнены. Об этом заявил госсекретарь Венгрии Тристан Азбей.
- Представитель венгерского правительства напомнил, что Будапешт требует от руководства Украины полного восстановления прав венгерского меньшинства.
- По словам Азбея, эти права были нарушены в 2015 году.