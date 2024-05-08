Про це лідер України 8 травня повідомив у соцмережі Х (колишній твітер). Зеленський розповів, які питання обговорив з угорським главою уряду.

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Про що говорили Зеленський та Орбан

За словами Зеленського, розмова з Орбаном була "тривалою і предметною".

Зокрема, український гарант запросив угорського прем'єра на Саміт миру у Швейцарії наступного місяця. Він зазначив, що позиція Угорщини важлива для нас з точки зору наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки.

Я підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в галузі торгівлі, енергетики та логістики,

– написав Зеленський.

Під час розмови Зеленський й Орбан також "скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань".

Крім цього вони також обговорили інтеграцію України до ЄС.

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