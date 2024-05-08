Про це лідер України 8 травня повідомив у соцмережі Х (колишній твітер). Зеленський розповів, які питання обговорив з угорським главою уряду.
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Про що говорили Зеленський та Орбан
За словами Зеленського, розмова з Орбаном була "тривалою і предметною".
Зокрема, український гарант запросив угорського прем'єра на Саміт миру у Швейцарії наступного місяця. Він зазначив, що позиція Угорщини важлива для нас з точки зору наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки.
Я підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в галузі торгівлі, енергетики та логістики,
– написав Зеленський.
Під час розмови Зеленський й Орбан також "скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань".
Крім цього вони також обговорили інтеграцію України до ЄС.
В Орбана прокоментували реформи щодо прав нацменшин в Україні: коротко
- Україна робить кроки у проведенні реформ щодо забезпечення прав національних меншин, однак всі вимоги угорського уряду ще не виконані. Про це заявив держсекретар Угорщини Трістан Азбей.
- Представник угорського уряду нагадав, що Будапешт вимагає від керівництва України повного відновлення прав угорської меншини.
- За словами Азбея, ці права були порушені у 2015 році.