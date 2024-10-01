"Минимальные ограничения": в Укрэнерго рассказали, при каких условиях Украина пройдет зиму без отключений

Украинцы могут пройти зиму без ограничений или с минимальными ограничениями электроэнергии, если температура воздуха будет удерживаться на уровне от нуля градусов и выше.

Также незначительные ограничения могут быть при температуре -10 - 15 градусов в течение трех суток. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт, сообщает Интерфакс-Украина.

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Удастся ли Украине избежать отключений

По словам Брехта, указанные ограничения эквивалентны одной очереди графиков почасовых отключений (4 часа в сутки). Он также добавил, что Украину могут ожидать незначительные ограничения электроэнергии только в течение трех месяцев: в декабре, январе и феврале.

Как пояснил Брехт, при сценарии 10 – 15 градусов мороза в течение трех суток и более, дефицит мощности в объединенной энергосистеме может составлять 2 – 2,5 тысяч МВт, что сопоставимо с двумя очередями отключений в течение 8 часов.

Важно! Указанные величины являются предельными и компания отработала ряд компенсационных факторов, которые предусматривают снижение дефицита.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко также заявлял, что на сегодня у Украины есть краткосрочный план, как пережить эту зиму. В то же время, по его словам, энергетическая безопасность в следующие зимы потребует децентрализации.