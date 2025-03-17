Российское наступление может полностью остановиться при одном условии

Россияне несут значительные потери личного состава в течение длительного времени. Украина может использовать это в свою пользу.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что Россия сталкивается с серьезными проблемами во время войны в Украине. В то же время ее власть крайне болезненно воспринимает возможность мобилизации.

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С военной точки зрения мобилизация могла бы помочь, но цена этого шага слишком высока для Владимира Путина.

"Когда в армию призывают не добровольцев, а людей принудительно, это приводит к серьезным экономическим, социальным и внутриполитическим последствиям", – объяснил Давид Шарп.

Что может остановить россиян

Он добавил, что, вероятно, замедление наступления на отдельных направлениях, в частности в районе Покровска, связано с большими потерями и необходимостью перегруппировки.

Если бы украинцам удалось в течение нескольких месяцев поддерживать высокий уровень потерь среди россиян – не только погибших, но и тяжелораненых, которые надолго выбывают из рядов войска или переходят на штабную работу, – то российское наступление постепенно остановилось бы,

– отметил Шарп.

Он подчеркнул, что значительные потери врага, которые превышают его возможности пополнения, – это именно то, что может его остановить. Эффект уже есть, хотя процесс происходит медленно.

Россия повысила выплаты контрактникам

Также он отметил, что есть объективные показатели и косвенные признаки, которые позволяют оценить масштабы потерь России. Со второй половины 2024 года она понесет значительные потери. Это подтверждает резкое повышение выплат российским контрактникам, которые поступают на военную службу.

Более того, набирают кого попало: возраст призывников для пехоты далеко не оптимальный, состояние здоровья – неудовлетворительное, а денежное обеспечение повысили в разы.

Кроме того, Россия привлекает иностранцев, часто совсем неподготовленных. Она даже не постеснялась привлечь северокорейских военных для боевых действий в Курской области. Интересный момент – их до сих пор не замечали в Украине,

– заметил Шарп.

Он предположил, что, возможно, Ким Чен Ын не позволяет своим военным участвовать в боевых действиях за пределами России.