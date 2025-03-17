Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія стикається з серйозними проблемами під час війни в Україні. Водночас її влада вкрай болісно сприймає можливість мобілізації.

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З військового погляду мобілізація могла б допомогти, але ціна цього кроку надто висока для Владіміра Путіна.

"Коли до армії призивають не добровольців, а людей примусово, це призводить до серйозних економічних, соціальних і внутрішньополітичних наслідків", – пояснив Давид Шарп.

Що може зупинити росіян

Він додав, що, ймовірно, уповільнення наступу на окремих напрямках, зокрема в районі Покровська, пов'язане з великими втратами та необхідністю перегрупування.

Якби українцям вдалося протягом кількох місяців підтримувати високий рівень втрат серед росіян – не лише загиблих, а й важкопоранених, які надовго вибувають з лав війська або переходять на штабну роботу, – то російський наступ поступово зупинився б,

– зазначив Шарп.

Він підкреслив, що значні втрати ворога, які перевищують його можливості поповнення, – це саме те, що може його зупинити. Ефект уже є, хоча процес відбувається повільно.

Росія підвищила виплати контрактникам

Також він зазначив, що є об'єктивні показники та непрямі ознаки, які дозволяють оцінити масштаби втрат Росії. З другої половини 2024 року вона зазнає значних втрат. Це підтверджує різке підвищення виплат російським контрактникам, які вступають на військову службу.

Ба більше, набирають будь-кого: вік призовників для піхоти далеко не оптимальний, стан здоров'я – незадовільний, а грошове забезпечення підвищили в рази.

Крім того, Росія залучає іноземців, часто зовсім непідготовлених. Вона навіть не посоромилася залучити північнокорейських військових для бойових дій у Курській області. Цікавий момент – їх досі не помічали в Україні,

– зауважив Шарп.

Він припустив, що, можливо, Кім Чен Ин не дозволяє своїм військовим брати участь у бойових діях за межами Росії.