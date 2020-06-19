Закон о референдуме был одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. В конце концов, Президент Украины внес в парламент соответствующий законопроект. Между тем первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что нужно для внедрения в Украине электронного референдума.

Как отметил Стефанчук, сейчас в Украине нет технологической возможности для внедрения электронного референдума. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

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Первый заместитель председателя Верховной Рады добавил, что введение электронного референдума в Украине возможно только при соблюдении определенных условий. Для этого формата необходимо обеспечить уровень безопасности. К тому же, необходимо иметь соответствующие технологии.

Никто не будет проводить электронный референдум, потому что это вопрос уже не юридический, это вопрос технологический, это вопрос безопасности, пока не будет подтверждено на экспертном уровне сертификацию программы, ее безопасность,

– объяснил Стефанчук.

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