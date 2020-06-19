Закон про референдум був однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Зрештою, президент України вніс до парламенту відповідний законопроєкт. Тим часом перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що потрібно для запровадження в Україні електронного референдуму.

Як зазначив Стефанчук, наразі в Україні немає технологічної можливості для запровадження електронного референдуму. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

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Перший заступник голови Верховної Ради додав, що запровадження електронного референдуму в Україні можливе лише за дотримання певних умов. Для цього формату необхідно забезпечити рівень безпеки. До того ж, необхідно мати відповідні технології.

Ніхто не буде проводити електронний референдум, тому що це питання вже не юридичне, це питання технологічне, це питання безпеки, допоки не буде підтверджено на експертному рівні сертифікацію програми, її безпеку,

– пояснив Стефанчук.

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