"Украинская бронетехника" может увеличить производство оборонной продукции в разы, но есть условие

В условиях отсутствия государственных программ поддержки, долгосрочное контрактирование позволит "Украинской бронетехнике", как и другим отечественным производителям оборонной продукции расширить производство за счет собственных оборотных денег.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

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"Компании, не нужны никакие дополнительные средства от государства для расширения производства. Нам нужно контракт на два года, например. В таком случае мы из собственных оборотных средств сможем увеличить производство в разы. Когда есть фиксированный заказ, даже с каким-то ограниченным финансированием, мы можем заблаговременно организовывать и спланировать производственный процесс, поскольку поставки некоторых комплектующих происходит более 7-8 месяцев", – заявил он.

Бельбас также отметил, что сейчас его компания производит бронеавтомобили "Новатор", минометы калибра 60, 82 и 120 миллиметров и минометные выстрелы для них, и по некоторым видам вооружения украинское производство уже соизмеримо с западным.

В некоторых сегментах, к примеру, если мы говорим о минах, украинское производство соизмеримо с западным, но важно, что отечественные предприятия платят налоги, сборы и зарплаты в Украине, тем самым поддерживая украинскую экономику,

– добавил Бельбас.

При условии долгосрочных контрактов "Украинская бронетехника" сможет увеличить производство: смотрите видео