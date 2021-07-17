В МИД 15 июля состоялась первая встреча Кулебы с почетными консулами иностранных государств. В ней приняли участие 62 дипломата из 39 стран.
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Почему институт почетных консулов важен
По словам Кулебы, институт почетных консулов играет важную роль в поддержании диалога между государствами. Также он способствует развитию торговых, экономических, культурных, научных, туристических и других связей.
МИД Украины готов оказывать всяческое содействие деятельности почетных консулов на благо Украины и ее партнеров,
– отметил Кулеба.
Глава украинской дипломатии также рассказал, что в ближайшее время утвердят новое положение о нештатных консулах иностранных государств и консульских учреждениях.
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Консульские учреждения в Украине: коротко
- В Украине функционируют 116 почетных консульских учреждений. Их возглавляют как граждане Украины, так и иностранцы.
- За первое полугодие 2021 года в Украине основали 7 почетных консульств.
- Сейчас идет процесс согласования основания еще 10 таких учреждений.