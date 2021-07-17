В МИД 15 июля состоялась первая встреча Кулебы с почетными консулами иностранных государств. В ней приняли участие 62 дипломата из 39 стран.

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Почему институт почетных консулов ​​важен

По словам Кулебы, институт почетных консулов ​​играет важную роль в поддержании диалога между государствами. Также он способствует развитию торговых, экономических, культурных, научных, туристических и других связей.

МИД Украины готов оказывать всяческое содействие деятельности почетных консулов ​​на благо Украины и ее партнеров,

– отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии также рассказал, что в ближайшее время утвердят новое положение о нештатных консулах ​​иностранных государств и консульских учреждениях.

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Консульские учреждения в Украине: коротко