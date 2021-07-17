У МЗС 15 липня відбулася перша зустріч Кулеби із почесними консулами іноземних держав. У ній взяли участь 62 дипломати із 39 країн.
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Чому інститут почесних консулів є важливим
За словами Кулеби, інститут почесних консулів відіграє важливу роль у підтримці діалогу між державами. Також він сприяє розвитку торговельних, економічних, культурних, наукових, туристичних й інших зв'язків.
МЗС України готове надавати всіляке сприяння діяльності почесних консулів на благо України та її партнерів,
– наголосив Кулеба.
Глава української дипломатії також розповів, що найближчим часом затвердять нове положення про нештатних консулів іноземних держав та консульські установи.
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Консульські установи в Україні: коротко
- В Україні функціонує 116 почесних консульських установ. Їх очолюють як громадяни України, так й іноземці.
- За перше півріччя 2021 року в Україні започаткували 7 почесних консульств.
- Наразі триває процес погодження започаткування ще 10 таких установ.