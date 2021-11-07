При нападении на премьера Ирака использовали три беспилотника

На премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадеми покушались с помощью дрона. Для этого одновременно использовали три беспилотника.

Об этом издание сообщило со ссылкой на Министерство внутренних дел республики. В то же время силы безопасности смогли уничтожить 2 беспилотных летательных аппарата во время их налета на резиденцию премьера.

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После атаки премьер аль-Кадеми обратился к населению Ирака с призывом "проявить хладнокровие". Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

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В то же время ракетные обстрелы резиденции премьера осудили в США и предложили помощь в расследовании атаки.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также осудил соответствующее нападение. Ответственность за атаку он возложил на "иностранные аналитические центры". Они, по его словам, принесли лишь "нестабильность угнетаемому народу Ирака в результате создания и поддержки террористических групп и долговременной оккупации страны".

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В западных СМИ также говорится, что попытка покушения на премьера Ирака произошла на фоне роста напряженности после состоявшихся в стране 10 октября парламентских выборов.

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