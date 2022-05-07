При ударе по Одессе российские хакеры координировали атаки с военными, – Госспецсвязи

7 мая Одесса подверглась новому нападению со стороны российских оккупантов. Как стало известно, российские хакеры координировали атаки с военными.

При ударе по Одессе российские хакеры действовали совместно с военными

Враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

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Как выяснилось, примерно в то же время на ресурсах оккупанта появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета.

То есть, еще раз подтвердилось, что хакеры России действуют совместно с российскими военными, атакующими ракетами мирные города Украины.



Во время удара по Одессе российские хакеры действовали совместно с военными / Фото с телеграма Госспецсвязи

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