При ударе по Одессе российские хакеры координировали атаки с военными, – Госспецсвязи
Источник:телеграм-канал Госспецсвязи
7 мая Одесса подверглась новому нападению со стороны российских оккупантов. Как стало известно, российские хакеры координировали атаки с военными.
При ударе по Одессе российские хакеры действовали совместно с военными
Враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".
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Как выяснилось, примерно в то же время на ресурсах оккупанта появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета.
То есть, еще раз подтвердилось, что хакеры России действуют совместно с российскими военными, атакующими ракетами мирные города Украины.
Во время удара по Одессе российские хакеры действовали совместно с военными / Фото с телеграма Госспецсвязи
Обстрелы Одесщины: коротко
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал детали обстрела региона 2 мая. К сожалению, в этот день погиб 15-летний мальчик . Он бежал сказать старикам, что началась воздушная тревога.
- 3 мая россияне выпустили по регионам 18 крылатых ракет. Тогда "прилетело" и в Одесскую область.
- 4 мая враг также атаковал Одесщину. Было несколько ракетных ударов. "Прилет" зафиксирован по инфраструктурному объекту. Однако тоже обошлось без жертв.
- Кроме того, взрывы в регионе были слышны ориентировочно в 18:11 6 мая. К счастью, люди не пострадали. Глава Одесской ОВА Максим Марченко просил жителей доверять только официальным сообщениям, а не той информации, которая распространяется в сети.
- 6 мая СМИ массово пишут, что у острова Змеиный горит российский фрегат "Адмирал Макаров". Однако официальной информации до сих пор не было.
- Предварительно – взрыв на фрегате мог произойти в результате удара украинской противокорабельной ракетой "Нептун". Однако журналист Сергей Лещенко заявил, что информация предварительная и нуждается в официальном заявлении, которое появится впоследствии.
- 7 мая в Одесской области люди сообщили о звуках взрывов. Перед этим там объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов раздались около 11:38.
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