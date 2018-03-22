При каких условиях Европарламент будет требовать освобождения Савченко: глава ЕП дал объяснение
Европейский парламент будет следить за развитием ситуации с задержанием нардепа Надежды Савченко в Украине и может призвать к ее освобождению.
Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни, передает "РИА Новости".
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"Мы посмотрим, что происходит. Нам надо будет (посмотреть, – ред.) на то, какие факты и потом, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", – рассказал он.
Напомним, 22 марта с трибуны украинского парламента глава ГПУ продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Впоследствии Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Все три представления ГПУ поддержали более 226 народных депутатов.
После Савченко задержали в стенах Рады.