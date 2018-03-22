За яких умов Європарламент вимагатиме звільнення Савченко: глава ЄП дав пояснення

Європейський парламент буде стежити за розвитком ситуації із затриманням нардепа Надії Савченко в Україні і може закликати до її звільнення.

Про це заявив очільник Європарламенту Антоніо Таяні, передає "РИА Новости".

Читайте також: Надія зранку зібрала речі, необхідні у в’язниці, – Віра Савченко

"Ми подивимося, що відбувається. Нам треба буде (подивитися, – ред.) на те, які факти і потім, якщо буде необхідно, ми закличемо до її звільнення", – розповів він.

Нагадаємо, 22 березня з трибуни українського парламенту очільник ГПУ продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу, а також обговорювали плани держперевороту. Згодом Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів.



Опісля Савченко затримали у стінах Ради.