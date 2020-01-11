При каких условиях Украина сможет военным путем освободить Донбасс: мнение Дейнеги

Мирное урегулирование войны на Донбассе всегда будет требовать компромиссов, которые не нравятся обеим сторонам. Однако есть возможность освобождения территорий и военным путем, что может произойти лишь при определенных обстоятельствах.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал глава фонда "Вернись живым" и блогер 24 канала Виталий Дейнега.

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Волонтер отметил, что есть обстоятельства, когда Украина сможет победить и военным путем освободить территории на Донбассе.

"Во-первых, для этого нужно, чтобы мы были морально и военно готовы. Общество к этому не готово, но ветераны готовы", – сказал Дейнега.

Кроме того, он подчеркнул, что для военной победы Украины Россия должна стать чрезвычайно слабой. По его словам, для этого там должен происходить, условно говоря, Майдан.

В-третьих, нужна способность. А для этого надо увеличивать военный бюджет,

– подчеркнул Дейнега.

Справка. В бюджете на 2020 год указано, что расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.



Бюджет на 2020 год / Инфографика 24 канала

Видео полного интервью с Виталием Дейнегой: