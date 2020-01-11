За яких умов Україна зможе військовим шляхом звільнити Донбас: думка Дейнеги
Мирне врегулювання війни на Донбасі завжди вимагатиме компромісів, які не подобаються обом сторонам. Однак є можливість звільнення територій і військовим шляхом, що може відбутися лише за певних обставин.
Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова фонду "Повернись живим" і блогер 24 каналу Віталій Дейнега.
До теми: Готовий битись об заклад, що весною не буде жодної нормандської зустрічі, – Дейнега
Волонтер зазначив, є обставини, коли Україна зможе перемогти і військовим шляхом звільнити території на Донбасі.
"По-перше, для цього потрібно, щоб ми були морально і військово готові. Суспільство до цього не готове, але ветерани готові", – сказав Дейнега.
Окрім того, він підкреслив, що для військової перемоги України Росія має стати надзвичайно слабкою. За його словами, для цього там має відбутись, умовно кажучи, Майдан.
По-третє, треба спроможність. А для цього треба збільшувати воєнний бюджет,
– наголосив Дейнега.
Довідка. У бюджеті на 2020 рік зазначено, що витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
Бюджет на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу
ВІдео повного інтерв'ю з Віталієм Дейнегою:
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