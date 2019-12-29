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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      При обмене боевики из гранатометов стреляли по украинским позициям

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      Боевики не прекращали обстрелы даже при обмене пленными / stolychno.news

      По состоянию на 18 часов воскресенья, 29 декабря, оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Все три обстрела были осуществлены в Донецкой области, где проходил обмен пленными.

      Оккупанты стреляли по украинским позициям из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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      Все три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

      • дважды вблизи населенного пункта Новотроицкое;
      • еще один обстрел осуществлен возле Николаевки.

      К счастью, в результате вражеских обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Обмен пленными Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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