При обмене боевики из гранатометов стреляли по украинским позициям
По состоянию на 18 часов воскресенья, 29 декабря, оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Все три обстрела были осуществлены в Донецкой области, где проходил обмен пленными.
Оккупанты стреляли по украинским позициям из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.
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Все три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):
- дважды вблизи населенного пункта Новотроицкое;
- еще один обстрел осуществлен возле Николаевки.
К счастью, в результате вражеских обстрелов никто из украинских военных не пострадал.
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