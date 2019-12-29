При обмене боевики из гранатометов стреляли по украинским позициям

По состоянию на 18 часов воскресенья, 29 декабря, оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Все три обстрела были осуществлены в Донецкой области, где проходил обмен пленными.

Оккупанты стреляли по украинским позициям из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС. Важно! Украина освободила 76 своих граждан: кто они Все три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область): дважды вблизи населенного пункта Новотроицкое;

еще один обстрел осуществлен возле Николаевки. К счастью, в результате вражеских обстрелов никто из украинских военных не пострадал.