Під час обміну бойовики з гранатометів стріляли по українських позиціях

Станом на 18 годину неділі, 29 грудня, окупанти тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Усі три обстріли були здійснені у Донецькій області, де проходив обмін полоненими.

Окупанти стріляли по українських позиціях з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС. Важливо! Україна звільнила 76 своїх громадян: хто вони Усі три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область): двічі поблизу населеного пункту Новотроїцьке;

ще один обстріл здійснено біля Миколаївки. На щастя, внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.