Під час обміну бойовики з гранатометів стріляли по українських позиціях
Станом на 18 годину неділі, 29 грудня, окупанти тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Усі три обстріли були здійснені у Донецькій області, де проходив обмін полоненими.
Окупанти стріляли по українських позиціях з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
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Усі три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):
- двічі поблизу населеного пункту Новотроїцьке;
- ще один обстріл здійснено біля Миколаївки.
На щастя, внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.
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