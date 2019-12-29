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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Під час обміну бойовики з гранатометів стріляли по українських позиціях

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      Бойовики не припиняли обстріли навіть під час обміну полоненими / stolychno.news

      Станом на 18 годину неділі, 29 грудня, окупанти тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Усі три обстріли були здійснені у Донецькій області, де проходив обмін полоненими.

      Окупанти стріляли по українських позиціях з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Усі три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • двічі поблизу населеного пункту Новотроїцьке;
      • ще один обстріл здійснено біля Миколаївки.

      На щастя, внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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