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      При президентстве Трампа значительно возросла задолженность США: неожиданные цифры

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Два года Дональд Трамп возглавляет Белый дом. За это время государственный долг США вырос на $2 триллиона, побив почти 70-летний рекорд по отношению к размеру ВВП страны.

      Об этом сообщает CNN со ссылкой на статистические данные американского Минфина.

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      Это число побило 70-летний рекорд по отношению к размеру ВВП страны.

      По данным управления Конгресса США по бюджету, государственный долг на конец 2018 года составлял 78% ВВП – 21,9 триллионов долларов и это самый высокий показатель с 1950 года.

      Также дефицит бюджета вырос с 3,5% в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году.

      В целом же долг США рос ускоренными темпами после финансового кризиса 2008 года, когда Конгресс и администрация Обамы одобрила финансирование стимулов для того, чтобы сохранить экономику на плаву. Задолженность начала уменьшаться в начале срока президентства Трампа, но в 2018 году снова пришла к росту через налоговую реформу, проведенную в США в конце 2017 года.

      Как подчеркивается, это особенно необычно для такой мощной экономики как США без новых значительных затрат. Если никаких изменений не произойдет, бюджетный комитет Конгресса прогнозирует, что госдолг увеличится до 96% ВВП в 2028 году.

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      Во время президентской кампании Дональд Трамп обещал вообще "избавиться" от государственного долга в течение двух президентских сроков, то есть за восемь лет.

      Теги: Новости США Госдолг США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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