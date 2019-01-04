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      За президентства Трампа значно зросла заборгованість США: неочікувані цифри

      313 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Два роки Дональд Трамп очолює Білий дім. За цей час державний борг США виріс на $ 2 трильйони, побивши майже 70-річний рекорд по відношенню до розміру ВВП країни.

      Про це повідомляє CNN з посиланням на статистичні дані американського Мінфіну.

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      Це число побило 70-річний рекорд по відношенню до розміру ВВП країни.

      За даними управління Конгресу США по бюджету, державний борг на кінець 2018 року складав 78% ВВП – 21,9 трильйонів доларів і це найвищий показник з 1950 року.

      Також дефіцит бюджету зріс з 3,5% у 2017 році до 3,8% ВВП в 2018 році.

      В цілому ж борг США зростав прискореними темпами після фінансової кризи 2008 року, коли Конгрес і адміністрація Обами схвалила фінансування стимулів для того, щоб зберегти економіку на плаву. Заборгованість почала зменшуватися на початку терміну президентства Трампа, але в 2018 році знову прийшла до зростання через податкову реформу, яку провели в США в кінці 2017 року.

      Як підкреслюється, це особливо незвично для такої потужної економіки як США без нових значних витрат. Якщо ніяких змін не відбудеться, бюджетний комітет Конгресу прогнозує, що держборг збільшиться до 96% ВВП в 2028 році.

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      Під час президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв взагалі "позбутися" від державного боргу протягом двох президентських термінів, тобто за вісім років.

      Теги: Новини США Держборг США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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