При содействии Порошенко и церкви возрождаются криминальные авторитеты времен Януковича,–Лещенко

Недавно произошло историческое событие для всей Украины – вручение Томоса, что происходило в Стамбуле. На церемонии присутствовали первые лица государства, однако внимание журналистов и общественности было приковано не к ним. Все заметили, как рядом с действующим Президентом Украины стоял криминальный авторитет Александр Петровский, более известный по кличке "Нарик".

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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Он подчеркнул, что особенно хорошо о "Нарике" знает генпрокурор Юрий Луценко, который до сих пор ни словом не прокомментировал фактическую реабилитацию авторитета. Луценко, будучи министром внутренних дел, изучал деятельность этого человека, а после прихода Януковича вспоминал о нем, когда говорил, что криминалитет поднимает голову. Как ранее добавил Луценко, вместе с избранием Януковича "происходит возрождение днепропетровской группировки "Нарика".

Несмотря на очевидную принадлежность "Нарика" к преступному миру, именно при власти Порошенко происходит его легализация. А в 2017 году Порошенко вообще вручает Петровскому президентскую награду "Крест Ивана Мазепы". И тогда же в 2017 году министр обороны Полторак вручает "Нарику" наградное оружие,

– заметил Лещенко.

Также автор добавил, что на "5 канале", который принадлежит президенту, выходит документальный фильм о том, что Днепропетровск во время "Русской весны" в 2014 году спас не Игорь Коломойский, а именно "Нарик".



Украинский бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский

Сергей Лещенко считает, что, фактически, при содействии Порошенко и с помощью церкви сейчас происходит легализация людей, которых представители нынешней власти называли лидерами организованной преступности в Днепре.

И самое абсурдное – когда появились первые фото "Нарика" во время получения Томоса, то на его защиту активно встали так называемые "порохоботы" – самые преданные сторонники Порошенко в интернете. Почему это происходит? Потому что Порошенко нужна опора в Днепре. Область контролируется кланами: город – Коломойским, а область, в частности, Кривой Рог – Вилкулом. Действующему президенту нужна точка опоры в городе, и он нашел ее в лице криминальных авторитетов,

– заметил Сергей.

Также он добавил, что так произошло не только в Днепре. Например, в Одессе действующий президент делает ставку на Геннадия Труханова, который считается близким к криминальному авторитету Ангерту по кличке "Ангел".

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 14 января 2019 года