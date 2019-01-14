За сприянням Порошенка та церкви відроджуються кримінальні авторитети часів Януковича, – Лещенко

Нещодавно відбулася історична подія для всієї України – вручення Томосу, що відбувалося у Стамбулі. На церемонії були присутні перші особи держави, проте увага журналістів та громадськості була прикута не до них. Усі помітили, як поряд з чинним Президентом України стояв кримінальний авторитет Олександр Петровський, більш відомий на прізвисько "Нарік".

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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Він наголосив, що особливо добре про "Наріка" знає генпрокурор Юрій Луценко, який досі жодним словом не прокоментував фактичну реабілітацію авторитета. Луценко, коли був міністром внутрішніх справ, вивчав діяльність цієї людини, а після приходу Януковича згадував про нього, коли казав, що криміналітет піднімає голову. Як раніше додав Луценко, разом з обранням Януковича "відбувається відродження дніпропетровського угруповання "Наріка".

Попри очевидну приналежність "Наріка" до злочинного світу, саме за влади Порошенка відбувається його легалізація. А у 2017 році Порошенко взагалі вручає Петровському президентську відзнаку "Хрест Івана Мазепи". І тоді ж у 2017 році міністр оборони Полторак вручає "Наріку" нагородну зброю,

– зауважив Лещенко.

Також автор додав, що на "5 каналі", який належить президенту, виходить документальний фільм про те, що Дніпропетровськ під час "Русской весни" у 2014 році врятував не Ігор Коломойський, а саме "Нарік".



Український бізнесмен та мільярдер Ігор Коломойський

Сергій Лещенко вважає, що, фактично, за сприяння Порошенка та за допомогою церкви зараз відбувається легалізація людей, яких представники нинішньої влади називали лідерами організованої злочинності в Дніпрі.

І найабсурдніше – коли з'явилися перші фото "Наріка" під час отримання Томосу, то на його захист найактивніше встали так звані "порохоботи" – найвідданіші прихильники Порошенка в інтернеті. Чому це відбувається? Бо Порошенку потрібна опора в Дніпрі. Область контролюється кланами: місто – Коломойським, а область, зокрема, Кривий Ріг – Вілкулом. Чинному президенту потрібна точка опори у місті, і він знайшов її в особі кримінальних авторитетів,

– зауважив Сергій.

Також він додав, що так сталося не лише у Дніпрі. Наприклад, в Одесі чинний президент робить ставку на Геннадія Труханова, який вважається близьким до кримінального авторитета Ангерта на прізвисько "Ангел".

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 14 січня 2019 року