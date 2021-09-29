Всего к "Объединенным усилиям-2021" привлекли 12,5 тысячи военных из 15 стран мира. Среди них – 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнера.

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Во время учений практические действия отрабатывали:

артиллерия 36-й отдельной бригады морской пехоты,

бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова,

минометная батарея 1 отдельного батальона морской пехоты.

Украинские военные тренировались стрелять из "Градов" / Фото телеграм-канала "Последний блокпост"

Что известно о последних тренировках ВСУ