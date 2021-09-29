Загалом до "Об'єднаних зусиль – 2021" залучили 12,5 тисячі військових з 15 країн світу. Серед них – 11 країни-членів НАТО та 4 країни-партнери.
До теми Вразили всі повітряні цілі: українські військові провели бойові стрільби з ЗРК "Бук-М1"
Під час навчань практичні дії відпрацьовували:
- артилерія 36-ї окремої бригади морської піхоти,
- бійці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова,
- мінометна батарея 1 окремого батальйону морської піхоти.
Українські військові тренувалися стріляти з "Градів" / Фото телеграм-каналу "Останній блокпост"
Що відомо про останні тренування ЗСУ
- Українські льотчики морської авіаційної бригади провели навчання над Чорним морем неподалік тимчасово окупованого Криму. Вони відпрацьовували бойову стрільбу під час льотної зміни, бомбометання, практичні пуски некерованих ракет, а також тренувалися літати по колу, а після того вражати цілі.
- 20 вересня на Яворівському полігоні у Львівській області стартували військові навчання Rapid Trident 2021. Триматимуть вони до 1 жовтня.
- У межах цих тренувань відбулося перше в історії спільне десантування американських та українських службовців. До речі, у десантно-штурмовій групі були й військові з Польщі. Зауважимо, стрибали десантники з американських літаків С-130.