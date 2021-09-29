Загалом до "Об'єднаних зусиль – 2021" залучили 12,5 тисячі військових з 15 країн світу. Серед них – 11 країни-членів НАТО та 4 країни-партнери.

До теми Вразили всі повітряні цілі: українські військові провели бойові стрільби з ЗРК "Бук-М1"

Під час навчань практичні дії відпрацьовували:

артилерія 36-ї окремої бригади морської піхоти,

бійці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова,

мінометна батарея 1 окремого батальйону морської піхоти.

Українські військові тренувалися стріляти з "Градів" / Фото телеграм-каналу "Останній блокпост"

Що відомо про останні тренування ЗСУ