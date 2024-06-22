Может начаться в ближайшее время: на подходе новая большая война

Соединенные Штаты пытаются избежать новой большой войны на Ближнем Востоке. На этот раз войны между Израилем и террористической организацией "Хезболла", которая может перерасти в полноценную войну с Ливаном.

Трансграничный огонь между Израилем и "Хезболлой" значительно увеличился в последние недели. Недавно специальный представитель американского президента посетил Израиль и Ливан в поисках уменьшения напряжения.

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Тревожные сигналы приближения новой войны

В Иерусалиме уже подчеркивают, что Израиль может изменить правила игры в своих взаимоотношениях с Ливаном и "Хезболлой", а министр иностранных дел Израиля даже подчеркнул, что организация может быть уничтожена Израилем после того, как завершится война в Газе.

Таким образом действительно создается возможность для того, что сполохнет новая гораздо более широкомасштабная война на Ближнем Востоке. Надо осознавать, что "Хезболла" отличается от террористической организации ХАМАС (которая до сих пор продолжает контролировать часть Сектора Газы) значительно большим военным арсеналом и возможностью нанести вред еврейскому государству.

Война с "Хезболлой" выгодна как минимум нескольким странам

У "Хезболлы" гораздо более тесные и серьезные идеологические взаимоотношения с Ираном. В случае с ХАМАСом Иран использует эту террористическую организацию как собственную прокси-армию, но не имеет к ней никаких сантиментов.

А вот "Хезболла" – это главная шиитская армия исламской республики в Ливане. Тегеран заинтересован в том, чтобы "Хезболла" сохранила свои позиции в ливанском государстве как самый главный инструмент влияния на эту страну. А также для дестабилизации ситуации в соседнем Израиле и для контроля ситуации в соседней Сирии.

К слову, ослабление позиций "Хезболлы" в Ливане это еще и ослабление позиций Асада в Сирии. А в этом уже не заинтересованы не только Иран, но и Россия, которая также сохраняет достаточно серьезные позиции влияния в Сирии и считает эту страну своим инструментом создания напряжения на Ближнем Востоке.

Вместе с этим нужно осознавать, что Путин был бы заинтересован в такой эскалации на Ближнем Востоке и это также прекрасно осознают в Соединенных Штатах. Именно нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года позволило Путину надеяться, что внимание Запада будет сосредоточено теперь прежде всего на Ближнем Востоке, и не будет такой серьезной концентрации цивилизованного мира на войне России против Украины.

Можно сказать, что Путин не просчитался в своих анализах ситуации, которая возникла после начала войны на Ближнем Востоке.

Действительно, эта война стала отвлекающим фактором для российско-украинской войны и весомым фактором внутриполитического влияния в самих США, ведь из-за отсутствия возможности развязать эту войну Байден рискует проиграть президентские выборы своему главному оппоненту Дональду Трампу.

Сейчас ХАМАС, Иран, Россия и, вероятно Китай не заинтересованы в мире по крайней мере до президентских выборов в Соединенных Штатах.

Антизападная весть, которая сформирована для того, чтобы дестабилизировать цивилизованный мир и помочь диктатурам занять более серьезное место на политической арене нашей планеты будет заинтересована в новой большой войне на ближнем востоке.

А еврейское государство, атакованное "Хезболлой" со значительно большей жёсткостью, чем это было до этого, не будет иметь никакого другого выбора, как обороняться и пытаться уничтожить влияния "Хезболлы" на территории Ливана.

Получается, что люди, понимающие негативное развитие ситуации, не могут ничего сделать, когда террористический Интернационал мобилизуется и готовится к новым разрушительным войнам в регионе. Если американские усилия не закончатся каким-то положительным результатом – на Ближнем Востоке уже в ближайшие месяцы, если не недели, может возникнуть еще одна разрушительная война.

Эта война будет происходить параллельно с войной России против Украины и войной, которая сейчас происходит на территории Сектора Газы. И это уже будет новой реальностью, в которой мы будем жить. В реальности целой кучи войн.