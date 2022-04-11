Приближается неизбежный конец России, – журналист

Путин провел масштабную "чистку" в ФСБ, однако, на ход войны это фактически не повлияет. Конец преступного режима неизбежен.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он назвал "чистку" российских спецслужб так называемыми ритуальными действиями, которые мало что могут изменить.

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Поражение России очевидно, – Яковенко

Сотрудники ФСБ России – люди, сформированные в основном путинским режимом, заметил Яковенко. Они предоставляли такую ​​информацию, которую хотел видеть Путин (редко соответствовавшую действительности), и пытались скрывать огромные кражи, которые сами же совершали.

Журналист предположил, что ФСБшники выполняли поставленную задачу по Украине только примерно на 10% от суммы, которую им для этого выделяли – другое разворовали.

Это (увольнения в ФСБ – 24 канал) просто такие ритуальные действия. Есть очевидное поражение, за которое кто-то должен ответить. Понятно, что в этом случае в жертву приносят второстепенных сотрудников,

– сказал Игорь Яковенко.

Конечно, логично было бы уволить Шойгу и отправить его под суд, но это слишком громкая история, поэтому высшее руководство российской армии пока остается неприкосновенным, добавил журналист.

"Никаких изменений, которые повысят боеспособность российской армии и спецслужб, не будет. Думаю, что это приближение конца (России – 24 канал), на мой взгляд, неизбежного", – считает Яковенко.

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