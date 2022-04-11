Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Він назвав "чистку" російських спецслужб так званими ритуальними діями, що мало що можуть змінити.

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Поразка Росії очевидна, – Яковенко

Співробітники ФСБ Росії – люди, які сформовані в основному путінським режимом, зауважив Яковенко. Вони надавали таку інформацію, яку хотів бачити Путін (що рідко відповідало дійсності), та намагалися приховувати величезні крадіжки, які самі ж робили.

Журналіст припустив, що ФСБшники виконували поставлену задачу щодо України лише приблизно на 10% від суми, яку їм для цього виділяли – інше розікрали.

Це (звільнення в ФСБ – 24 канал) просто такі ритуальні дії. Є очевидна поразка, за яку хтось повинен відповісти. Зрозуміло, що в цьому випадку в жертву приносять другорядних співробітників,

– сказав Ігор Яковенко.

Звісно, логічно було б звільнити Шойгу і відправити його під суд, але це надто голосна історія, тому вище керівництво російської армії поки що залишається недоторканним, додав журналіст.

"Ніяких змін, що підвищать боєздатність російської армії та спецслужб, не буде. Думаю, що це наближення кінця (Росії – 24 канал), на мій погляд, неминучого", – вважає Яковенко.

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