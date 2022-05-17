Согласно информации, Андрей Молчанов – бывший член "совета федерации федерального собрания РФ".

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Он приближен к оккупационным властям и платит большие налоги в бюджет страны-агрессора.

В ГБР сообщили, что одно из производств в Киевской области входит в холдинг российского олигарха. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию", которая находится в России.

За счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства.

– сообщили в ГБР.

Известно, что Государственное бюро расследований провело комплекс следственных действий, направленных на документирование фактов противоправной деятельности.

Кроме того, провели обыски по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанных с российским капиталом.

Последние новости от ГБР

Государственное бюро расследований продолжает разоблачать изменников, перешедших на сторону россиян. В частности, главе Волчанского районного суда Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене. В ГБР выяснили, что после оккупации населенного пункта в Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку учреждения к сотрудничеству с врагом.

В Сумской области следователи ГБР нашли документы, которые доказывают, что россияне хотели полностью оккупировать территорию Украины.

Скандального экс-нардепа Верховной Рады Илью Киву наконец-то объявили в международный розыск. Об этом ходатайствовали следователи Государственного бюро расследований.

Суд арестовал счета компаний, которыми владеют родственники предателей Виктора Медведчука и Тараса Козака. А 4 мая на объектах, связанных с семьями этих народных депутатов, прошли очередные обыски.

Сотрудники Государственного бюро расследований поймали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей. По оперативной информации, злоумышленники также вели активную работу по подстреканию одесситов к массовым беспорядкам в городе.

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