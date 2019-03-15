Приближенный к Путину миллиардер Дерипаска просит у властей США отменить санкции

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает себя "жертвой". Приближенный к президенту России олигарх судится с министерством финансов США и руководителем этого ведомства Стивеном Мнучином.

В судебном иске он просит отменить введенные против него американские санкции, сообщает издание Bloomberg.

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Дерипаска считает, что он стал "последней жертвой" внутреннего политического конфликта в США, связанного с расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года.

После введения американских санкций Дерипаска вынужденно продал контрольный пакет в фирмах "Русал" и En+. Это было условием сохранения доступа компаний к американскому рынку. Издание отмечает, что после этого бизнесмен потерял более семь миллиардов долларов.

О каком российском вмешательстве в выборы идет речь?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведет Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

Как известно, США сняли санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, попавших под ограничения в апреле 2018 года – "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

Что известно о санкциях против Олега Дерипаски?19 декабря стало известно, что Министерство финансов США планирует снять санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски, среди которых крупнейший в мире производитель алюминия компания "Русал".



Санкции были введены США в апреле 2018 года против российских олигархов, приближенных к президенту Путину по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.



В перечне оказалось 38 российских богачей, среди которых и Олег Дерипаска. Акции компании "Русал" Дерипаски упали вдвое после санкций США. Компании США начали аннулировать контракты с российскими организациями из списка санкций.