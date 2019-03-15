Наближений до Путіна мільярдер Дерипаска просить у США скасувати санкції

Російський мільярдер Олег Дерипаска вважає себе "жертвою". Наближений до президента Росії олігарх позивається до міністерства фінансів США і керівника цього відомства Стівена Мнучина.

У судовому позові він просить скасувати запроваджені проти нього американські санкції, повідомляє видання Bloomberg.

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Дерипаска вважає, що він став "останньою жертвою" внутрішнього політичного конфлікту в США, пов’язаного з розслідуванням ймовірного російського втручання у вибори 2016 року.

Після запровадження американських санкцій Дерипаска вимушено продав контрольний пакет у фірмах "Русал" та En+. Це було умовою збереження доступу компаній до американського ринку. Видання зазначає, що після цього бізнесмен втратив понад сім мільярдів доларів.

Про яке російське втручання у вибори йде мова?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування веде Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

Як відомо, США зняли санкції з трьох компаній російського олігарха Олега Дерипаски, які потрапили під обмеження в квітні 2018 року – "Русал", En + і "Євросибенерго".

Що відомо про санкції проти Олега Дерипаски?19 грудня стало відомо, що Міністерство фінансів США планує зняти санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал".



Санкції були введені США в квітні 2018 року проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.



В переліку опинилось 38 російських багатіїв, серед яких і Олег Дерипаска. Акції компанії "Русал" Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій.