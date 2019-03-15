22:20
15 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін Пєтух. Союз піднявся у повітря
      Вєсті Кремля
      21:54, сьогодні
      Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського
      Вєсті.UA
      21:01, сьогодні
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Наближений до Путіна мільярдер Дерипаска просить у США скасувати санкції

      1167 Читать новость на русском
      Російський мільярдер Дерипаска позивається до влади США через санкції
      Російський мільярдер Дерипаска позивається до влади США через санкції / Фото з відкритих джерел

      Російський мільярдер Олег Дерипаска вважає себе "жертвою". Наближений до президента Росії олігарх позивається до міністерства фінансів США і керівника цього відомства Стівена Мнучина.

      У судовому позові він просить скасувати запроваджені проти нього американські санкції, повідомляє видання Bloomberg.

      Читайте також: США та Канада вслід за ЄС вдарили по Росії санкціями через агресію на Азові: хто у списку

      Дерипаска вважає, що він став "останньою жертвою" внутрішнього політичного конфлікту в США, пов’язаного з розслідуванням ймовірного російського втручання у вибори 2016 року.

      Після запровадження американських санкцій Дерипаска вимушено продав контрольний пакет у фірмах "Русал" та En+. Це було умовою збереження доступу компаній до американського ринку. Видання зазначає, що після цього бізнесмен втратив понад сім мільярдів доларів.

      Про яке російське втручання у вибори йде мова?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування веде Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США. 

      Як відомо, США зняли санкції з трьох компаній російського олігарха Олега Дерипаски, які потрапили під обмеження в квітні 2018 року – "Русал", En + і "Євросибенерго".

      Що відомо про санкції проти Олега Дерипаски?19 грудня стало відомо, що Міністерство фінансів США планує зняти санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал".

      Санкції були введені США в квітні 2018 року проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

      В переліку опинилось 38 російських багатіїв, серед яких і Олег Дерипаска. Акції компанії "Русал" Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій.

      blog_ava
      Ольга Куриленко засвітила пишний бюст: сексуальне фото
      сьогодні
      2926
      Теги: Новини політики Новини США Санкції Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
      сьогодні , 21:03 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
      Наталя Боднар 184
      Криваві події у Новій Зеландії: хто така Ебба Аккерлюнд і як вона може бути причетною до теракту
      сьогодні , 19:39 Криваві події у Новій Зеландії: хто така Ебба Аккерлюнд і як вона може бути причетною до теракту
      Андрій Шляхтін 1362
      Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      сьогодні , 18:57 Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      Ірина Лаб'як 10455
      Скандал, війна і державна зрада: чому говорять про призначення у зовнішній розвідці
      сьогодні , 18:01 Скандал, війна і державна зрада: чому говорять про призначення у зовнішній розвідці
      Євгенія Мазур 1722
      Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      сьогодні , 17:00 Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      Блог Соцмережі 1536
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук