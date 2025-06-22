Журналисты разных медиа постоянно задают мне один и тот же вопрос: что каждый и каждая из нас может сделать.

Мой ответ всегда тот же – не распространять российскую пропаганду. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Даже если это правда – не распространять

Это то, что точно может сделать каждый человек, бедный или богатый, здоровый или больной, с неограниченными или ограниченными физическими возможностями, молодой или старый. Кем бы вы ни были, этот путь вам доступен: не распространять российскую пропаганду.

Даже если это правда, даже если очень хочется, даже если вы не можете удержаться – стисните зубы, дайте себе линейкой по пальцам и не распространяйте.

Потому что пропаганда использует правду, искусно заворачивая в нее ложь. Даже если вы развернете этот блин с дерьмом, вы не отчистите блин от дерьма и будете потреблять как есть, еще и кормить других.

Даже если российская пропаганда говорит, что солнце восходит на востоке, а в Лондоне часто дождь. Это правда, но если они это говорят – это не случайно, в это что-то завернуто. За этим стоит какой-то злой умысел, который вы увидите лишь со временем. Я не говорю, что надо говорить, будто солнце восходит на закате, потому что это будет неправда. Просто стоит промолчать.

Не будьте частью проблемы. Это минимум, на который каждый и каждая из нас способны.

Следующий шаг: взять другого человека и убедить его так же не распространять российскую пропаганду. Если каждый и каждая из нас убедит одного человека, нас будет вдвое больше. Будьте частью решения, а не частью проблемы.

Многие из нас способны на большие поступки. Другие не способны. Но этот минимум доступен каждому человеку.