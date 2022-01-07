Приблизительно 20% подарков на праздники являются украинскими брендами, – интернет-маркетолог
Источник:"Громадське радіо"
Украинское находится среди лучшего. Приблизительно 20% подарков на праздники – это изделия наших брендов.
Они становятся еще популярнее. Об этом рассказал интернет-маркетолог Юрий Копышинский.
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"Многие украинские бренды за 4 года стали настолько интересными, что они абсолютно уверенно конкурируют с зарубежными компаниями", – рассказал Копышинский.
Люди тратят на подарок до 5 тысяч гривен
По его словам, часто сумма, которую люди тратят на презент, составляет 5 тысяч гривен.Заметим! На подарок для одного человека украинцы в среднем тратят около тысячи гривен.
Некоторые наши бренды успешно конкурируют с европейскими. Хотя изделия производят в Украине, цена от этого не меньше.
Маркетолог объясняет это тем, что объемы у нас меньше, да и само сырье стоит не дешево.
Лидеры среди подарков
Самыми популярными среди подарков остаются:
- парфюмерия;
- сладости;
- косметика.
Все чаще украинцы выбирают бижутерию. Кроме того, дарят вещи, которые сделали своими руками, например, рисуют картины.
Как экономить на покупке подарков
- Покупать подарки заранее, так цена на них будет значительно меньше.
- Сравнивать цены в разных магазинах и на сайтах. Так можно выбрать подарок лучшего качества и стоимости.
- В некоторых компаниях есть возможность оплаты по частям.
- Если вы планируете покупать в интернете, там можно сэкономить на доставке. Некоторые магазины преподносят такой праздничный сюрприз, например, загрузив приложение.
- Сделайте подарок своими руками. Он может стать гораздо более душевным, чем покупной.
Источник: 24 канал