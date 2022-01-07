Приблизительно 20% подарков на праздники являются украинскими брендами, – интернет-маркетолог

Украинское находится среди лучшего. Приблизительно 20% подарков на праздники – это изделия наших брендов.

Они становятся еще популярнее. Об этом рассказал интернет-маркетолог Юрий Копышинский.

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"Многие украинские бренды за 4 года стали настолько интересными, что они абсолютно уверенно конкурируют с зарубежными компаниями", – рассказал Копышинский.

Люди тратят на подарок до 5 тысяч гривен

По его словам, часто сумма, которую люди тратят на презент, составляет 5 тысяч гривен.

На подарок для одного человека украинцы в среднем тратят около тысячи гривен.

Некоторые наши бренды успешно конкурируют с европейскими. Хотя изделия производят в Украине, цена от этого не меньше.

Маркетолог объясняет это тем, что объемы у нас меньше, да и само сырье стоит не дешево.

Лидеры среди подарков

Самыми популярными среди подарков остаются:

парфюмерия;

сладости;

косметика.

Все чаще украинцы выбирают бижутерию. Кроме того, дарят вещи, которые сделали своими руками, например, рисуют картины.

Как экономить на покупке подарков

Покупать подарки заранее, так цена на них будет значительно меньше.

Сравнивать цены в разных магазинах и на сайтах. Так можно выбрать подарок лучшего качества и стоимости.

В некоторых компаниях есть возможность оплаты по частям.

Если вы планируете покупать в интернете, там можно сэкономить на доставке. Некоторые магазины преподносят такой праздничный сюрприз, например, загрузив приложение.

Сделайте подарок своими руками. Он может стать гораздо более душевным, чем покупной.

Источник: 24 канал