Вони стають ще популярнішими. Про це розповів інтернет-маркетолог Юрій Копишинський.

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"Багато українських брендів за 4 роки стали настільки цікавими, що вони абсолютно впевнено конкурують із закордонними компаніями", – розповів Копишинський.

Люди витрачають на подарунок до 5 тисяч гривень

За його словами, часто сума, яку люди витрачають на презент, сягає 5 тисяч гривень.

Зауважимо! На подарунок для однієї людини українці в середньому витрачають приблизно тисячу гривень.

Деякі наші бренди успішно конкурують з європейськими. Хоч вироби виготовляють в Україні, ціна від цього не менша.

Маркетолог пояснює це тим, що обсяги в нас – менші, та й сама сировина коштує не дешево.

Лідери серед подарунків

Найпопулярнішими серед подарунків залишаються:

парфумерія;

солодощі;

косметика.

Все частіше українці обирають біжутерію. Окрім цього, дарують речі, які зробили своїми руками, наприклад, малюють картини.

Як економити на купівлі подарунків

Купувати подарунки заздалегідь, адже так ціна на них буде значно меншою.

Порівнювати ціни в різних магазинах і на сайтах. Так можна обрати подарунок найкращої якості і вартості.

В деяких компаніях є можливість оплати частинами.

Якщо плануєте купувати в інтернеті, там можна зекономити на доставці. Деякі магазини роблять такий святковий сюрприз, наприклад, завантаживши додаток.

Зробити подарунок своїми руками. Він може стати набагато душевнішим, ніж купований.

Джерело: 24 канал