Мы видим отчеты о причастности России, – в Белом доме впервые отреагировали на подрыв ГЭС

Россия в ночь на 6 июня совершила очередное военное преступление и взорвала Каховскую ГЭС, спровоцировав масштабную катастрофу. В Белом доме впервые отреагировали на военное преступление.

Джон Кирби – спикер Совета национальной безопасности Белого дома – впервые отреагировал на затопление ГЭС. Он подчеркнул, что США внимательно изучают отчеты, в которых говорится о причастности России к катастрофе.

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Кирби отметил, что в 2022 году страна-террористка захватила ГЭС и оккупировала ее. В настоящее время в Белом доме изучают все детали.

Ранее СМИ сообщили, что у США уже есть доказательства причастности России к подрыву ГЭС и готовы их обнародовать в ближайшее время. Об этом заявили американские чиновники.