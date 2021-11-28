Неизвестный недуг вызвал поражения головного мозга почти у 150 дипломатов и разведчиков США, а также членов их семей. При этом, новые случаи заболеваемости этим синдромом фиксируют до сих пор, а американцы называют это настоящей террористической атакой.

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По данным издания Washington Post, директор ЦРУ Уильям Бернс уведомил руководство российского ФСБ и разведки, что США занимаются расследованием атак на своих дипломатов.

Более того, у американцев есть серьезные подозрения, что за этим стоит именно Кремль. По мнению Бернса, подобные методы выходят далеко за рамки нормального поведения профессиональных спецслужб.

Что известно о "гаванском синдроме"

"Гаванский синдром" впервые был зафиксирован у работников посольства США в столице Кубы – Гаване, отсюда и получил такое название. Внезапно, в 2016 году множество американских дипломатов на Кубе стали жаловаться на:

сильные головные боли;

тошноту;

потерю слуха;

головокружения.

Несколько сотрудников посольства даже начали слышать странные звуки. Правительство США всерьез обеспокоилось этим вопросом из-за большого количества заболевших.

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Действительно странно, когда десятки человек начинают страдать от неизвестного недуга. Причем медицинское обследование не показало, что эти работники дипмиссии просто подхватили какую-нибудь местную лихорадку.

Здания посольств целенаправленно облучают

К расследованию привлекли как спецслужбы, так и целый комитет медицинских экспертов. После ряда обследований эксперты пришли к выводу, что симптомы у дипломатов вызывает мощное микроволновое облучение. То есть буквально, кто-то целенаправленно облучает здания американских посольств.

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Кроме того, на симптомы стали жаловаться и члены семей дипломатов. А это значит, что облучать могут еще и дома, где проживают сотрудники дипмиссии.

Конечно, звучит это как нечто из области фантастики. Но технология, которая предположительно и используется против посольств, давно известна. Ее разрабатывали еще во времена Холодной войны между США и Советским Союзом.

Однако тогда, эти микроволновые импульсы использовали для отключения электронного оборудования. Но исследования показали, что оно точно так же может нанести вред и здоровью человека.

Последствия заболевания

В результате заболевания синдромом почти 150 сотрудников дипмиссий США по всему миру получили поражения головного мозга, разной степени тяжести. У некоторых эти травмы мозга теперь необратимы.

Сам "гаванский синдром" зафиксировали в американских посольствах почти на всех континентах. Облучению подвергались сотрудники в России, Германии, Китае и еще многих странах.

ЦРУ полагает, что это делается для нарушения работы посольств, а несколько раз "гаванский синдром" фиксировали в канун визита высших руководителей США.

Так, для диагностики помещения, пришлось отложить приезд Камалы Харрис в посольство США во Вьетнаме. Ведь накануне сотрудники местного посольства точно также почувствовали симптомы болезни.

Почему подозревают Россию

Но Россию американцы подозревают не просто так, на это есть ряд причин. Американцы считают, что Россия достала из закромов советские разработки микроволнового облучения и усовершенствовала их.

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При этом многие из тех, у кого зафиксировали "гаванский синдром" были дипломатами или офицерами разведки, которые занимались вопросами, связанными именно с Россией, в частности, вопросами:

газа;

кибербезопасности;

вмешательства Кремля в американские выборы в 2016 году.

И как ни странно, именно в 2016 году и зафиксировали первые случаи заболевания.

Факт того, что глава ЦРУ Бернс заявил о своих подозрениях руководителям российских спецслужб говорит о том, что США реально приблизились к тому, чтобы доказать причастность России к атакам на своих дипломатов.