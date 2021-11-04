Об этом на своем брифинге отметил спикер посольства США Дэниел Лэнгенкэмп. Он считает, что такой же протест, как в Киеве, прошел и в столице Молдовы.

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Более того, есть информация, что подобные месседжи распространяются и в странах Балтии.

Протестующих финансировала Россия

По словам спикера посольства США, у него есть проверенная информация, что подобные сообщения совпадают с нарративами российской дезинформации. В частности, говорится о заявлении, что украинцы и россияне – "один народ".

Участники протеста утверждали, что получали денежную поддержку из частных источников в России,

– подчеркнул Лэнгенкэмп.

Он подчеркнул, что Штаты неубедительно верят в свободу слова и свободу мирных собраний. Однако в посольстве убеждены, что протесты антивакцинаторов не руководствуются интересами Украины и ее граждан.

"Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что представляет собой группа протестующих", – добавил спикер посольства США.

Митинг антивакцинаторов в Киеве: коротко