Про це на своєму брифінгу зазначив спікер посольства США Деніел Ленгенкемп. Він вважає, що такий самий протест, як у Києві, відбувся і в столиці Молдови.
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Ба більше, є інформація, що схожі меседжі поширюються і в країнах Балтії.
Протестувальників фінансувала Росія
За словами спікера посольства США, у нього є перевірена інформація, що подібні повідомлення збігаються з наративами російської дезінформації. Зокрема, мовиться про заяву, що українці й росіяни – "один народ".
Учасники протесту стверджували, що отримували грошову підтримку з приватних джерел в Росії,
наголосив Ленгенкемп.
Він підкреслив, що Штати безпереконливо вірять у свободу слова і волю мирних зібрань. Проте водночас у посольстві переконані, що протести антивакцинаторів не керуються інтересами України та її громадян.
"Ми сподіваємося, що українці добре розберуться, що являє собою група протестувальників", – додав спікер посольства США.
Мітинг антивакцинаторів у Києві: коротко
- Люди, які проти вакцинації від коронавірусу, перекрили 3 листопада центр Києва. Це були сотні прихильників теорій змов та ті, хто взагалі не вірить в існування COVID-19.
- Люди з плакатами "проти фашизму" та "геноциду" вимагали, аби влада дозволила їм ходити без масок, не робити щеплень та працювати.
- Свою підтримку їм висловила екснардепка Надія Савченко, яка сама використала підроблений сертифікат про щеплення в "Борисполі".
- Організатори акції збирались об 11:00 провести "віче" під Верховною Радою. Уранці вони заблокували рух вулицями Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською.