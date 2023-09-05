Причина дела открытого на и․о․ мэра Чернигова Ломако – самостоятельность города, – эксперт

Обыски у исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако проходят через самостоятельность и эффективность местного самоуправления. Такие успехи злят его противников.

Вместо этого чиновников областной военной администрации, чья халатность привела к гибели людей на выставке дронов из-за российского удара, никто не трогает. Такие тезисы высказал политический эксперт Александр Черненко.

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Эксперт считает, что обыски должны были проводить у чиновников Черниговской ОВА

"К исполняющему обязанности мэра Чернигова Александру Ломако пришли с обысками. Подождали две недели после трагедии – российской ракетной атаки по Драмтеатру и выставке дронов, которую благословила областная военная администрация. Цена халатности центральных и местных чиновников, организовавших выставку – жизни невинных людей. Город разрешения на выставку не давал. Город никто не послушал", – пишет Черненко.

Политолог отмечает, что городские власти с первых минут трагедии включились спасать раненых и разгребать завалы. Зато ответственные за мероприятие чиновники областной военной администрации скрылись и до сих пор остаются ненаказанными.

Но сегодня обыски идут не у них (чиновников Черниговской ОВА – 24 Канал ). А обыски идут в квартире в Ломако, который не согласовал выставку, но ни слова о военной администрации не сказал. Делал свою работу. Как и положено руководителю города. Почему же обыски в Ломако? Потому что местное самоуправление в Чернигове – самостоятельное и эффективное, а местные ставленники центра – недееспособны. Это некоторых очень бесит,

– предполагает Александр Черненко.

По его словам, обыски должны проходить у чиновников из военной администрации, которые до сих пор не наказаны за трагедию. Однако не у исполняющего обязанности Черниговского городского головы, который не разрешил выставку.