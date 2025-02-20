Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в эфире 24 Канала отметил, что Путин может достаточно долго давить на российский народ, не испытывая последствий. Это объясняется тем, что он не находится в демократической стране, где избиратели могут его заменить.

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"Нет народа, который мог бы возмутиться"

"Ни один другой лидер государства не смог бы пережить хотя бы сотую часть тех потерь, которые понес Путин. В нормальных условиях люди в стране возмутились бы, и это стало бы концом для него. Но у Путина нет народа, который мог бы возмутиться", – сказал Уильям Браудер.

Он добавил, что Владимиру Путину необходимо вести войну, чтобы остаться у власти. Он должен выглядеть как сильный лидер. Однако, по мнению Уильяма Браудера, Путин на самом деле подавлен теми потерями, которых он понес из-за войны, а также огромными потерями солдат на поле боя.