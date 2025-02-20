Гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер в ефірі 24 Каналу зазначив, що Путін може досить довго тиснути на російський народ, не зазнаючи наслідків. Це пояснюється тим, що він не перебуває в демократичній країні, де виборці можуть його замінити.

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"Немає народу, який міг би обуритися"

"Жоден інший лідер держави не зміг би пережити хоча б соту частину тих втрат, які поніс Путін. У нормальних умовах люди в країні обурилися б, і це стало б кінцем для нього. Але в Путіна немає народу, який міг би обуритися", – сказав Вільям Браудер.

Він додав, що Владіміру Путіну необхідно вести війну, щоб залишитися при владі. Він повинен виглядати як сильний лідер. Однак, на думку Вільяма Браудера, Путін насправді пригнічений тими втратами, яких він зазнав через війну, а також величезними втратами солдатів на полі бою.