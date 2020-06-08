Судмедэксперты пришли к выводу, что 1-летняя Олеся погибла в нелегальном детском саду Запорожье в результате несчастного случая. А именно – от обтурационной асфиксии: девочка захлебнулась собственной рвотой.

Документ, который это подтверждает, на своей фейсбук-странице опубликовал Павел Будилка – адвокат воспитательницы, которую подозревают в убийстве ребенка. Обратите внимание Смерть ребенка в Запорожье: воспитательница стерла часть видео и уничтожала доказательства Поэтому он будет ходатайствовать, чтобы его подзащитную – Ирину Суханову – выпустили из-под стражи. На днях суд арестовал ее без права залога на 2 месяца. Смерть ребенка в нелегальном садике: что известно 51-летняя женщина сделала в своей трехкомнатной квартире детский сад без разрешительных документов. Свои услуги она рекламировала в интернете.

Девочку, которой исполнился год и два месяца, родители впервые привели в этот "псевдосад". Родители отдали ей здоровую девочку, а через час воспитательница позвонила и сказала, что ребенок не дышит.

На кадрах видно, что она привязала к голове ребенка что-то похожее на подушку и отнесла в другую комнату. "Скорую" вызвали уже родители, они сами пытались реанимировать дочку до приезда медиков, но спасти ее не удалось.

Подробнее о самой воспитательнице и том, что о ней известно на данный момент, – читайте по ссылке.