Судмедексперти дійшли висновку, що 1-річна Олеся загинула в нелегальному дитсадку Запоріжжя внаслідок нещасного випадку. А не від асфексії, як заявляли раніше.

Документ, який це підтверджує на своїй фейсбук-сторінці опублікував Павло Будилка – адвокат виховательки, яку підозрюють у вбивстві дитини. Зверніть увагу Смерть дитини у Запоріжжі: вихователька стерла частину відео і знищувала докази Тож він буде клопотати, аби його підзахисну – Ірину Суханову – випустили з-під варти. Днями суд арештував її без права застави на 2 місяці. Смерть дитини у нелегальному садку: що відомо 51-річна жінка зробила у своїй трикімнатній квартирі дитячий садок без жодних дозвільних документів. Свої послуги вона рекламувала в інтернеті.

Дівчинку, якій виповнився рік і два місяці, батьки уперше привели до цього "псевдосадка". Батьки віддали їй здорову дівчинку, а за годину вихователька зателефонувала і сказала, що дитина не дихає.

На кадрах видно, що вона прив'язала до голови дитини щось схоже на подушку і віднесла в іншу кімнату. "Швидку" викликали вже батьки, вони самі намагалися реанімувати доньку до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося.

Детальніше про саму виховательку і те, що наразі про неї відомо – читайте за посиланням.