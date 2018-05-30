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Причина лесного пожара на Херсонщине – поджог, – Управление лесхоза

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Причина масштабного лесного пожара на Херсонщине – поджог
Причина масштабного лесного пожара на Херсонщине – поджог / 24 канал

В Государственном агентстве лесных ресурсов Украины назвали вероятную причину возникновения масштабного пожара на Херсонщине, который уже уничтожил более 580 гектаров леса. В лесхозе считают, что это – поджог.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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По состоянию на 9 утра 30 мая продолжается ликвидация пожара на территории Алешковского лесоохотничьего хозяйства. Угрозы населенным пунктам нет. По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар вызван поджогами неизвестными лицами,
– говорится в сообщении.

Отметим, что площадь пожара составляет 580 гектаров леса, из них 265 гектаров – верхового леса.

Напомним, крупный пожар на Херсонщине возник 28 мая, около 13:30 вблизи села Раденск Алешковского района. К ликвидации возгорания привлекли авиацию, уже сбросили около 160 тонн воды. Но потушить пламя мешает ветер.

 

Теги: Новости Украины Новости Херсона Пожар
Источник: 24 канал
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